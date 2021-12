Volgens Poolse regering zijn er nog 7.000 migranten in Wit-Rusland

In Wit-Rusland zijn volgens de Poolse regering nog ongeveer 7.000 migranten die naar de Europese Unie willen. Dat meldt een woordvoerder van de inlichtingendiensten, Stanislav Zaryn, dinsdag aan het persagentschap PAP.

“We schatten dat het regime van (president Aleksandr, red.) Loekasjenko ongeveer 3.000 migranten heeft teruggestuurd naar Irak en Syrië, maar veel meer, ongeveer 7.000, zijn nog steeds op het grondgebied van Wit-Rusland”, aldus Zaryn.

Volgens de woordvoerder proberen steeds minder mensen de grens van Polen en Wit-Rusland over te steken. Dat betekent echter niet dat de crisis voorbij is, klinkt het nog. De voorbije 24 uur zouden er nog 116 pogingen hebben plaatsgevonden. De Wit-Russische veiligheidsdiensten zouden kleinere groepen migranten naar de grens blijven sturen om minder bewaakte delen te vinden.

Volgens de luchthaven van de Wit-Russische hoofdstad Minsk is er dinsdagmiddag een vlucht gepland die migranten van Wit-Rusland naar Irak zal brengen. Woensdag zou er ook een vliegtuig naar Syrië vertrekken, meldt de luchthaven op het sociale netwerk Telegram. Veel migranten hopen echter nog steeds in de Europese Unie te geraken en weigeren terug te keren naar hun thuisland, bericht het Wit-Russische persagentschap Belta.

Al wekenlang proberen duizenden migranten en vluchtelingen vanuit Wit-Rusland via Polen of de Baltische staten de Europese Unie binnen te geraken. De EU beschuldigt de Wit-Russische president Loekasjenko ervan mensen doelbewust uit crisisregio’s naar Minsk over te vliegen en ze dan naar de EU-grenzen door te sturen.