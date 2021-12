Wat staat er op de slotspeeldag nog allemaal op het spel in de Champions League? Nog vijf tickets voor knock-outfase te verdelen

Al geplaatst voor knock-outfase van de Champions League

Als groepswinnaar: Manchester City, Liverpool, Ajax, Bayern München, Manchester United

Ook gekwalificeerd: Juventus, Chelsea, Paris St-Germain, Sporting Lissabon, Real Madrid, Inter Milan.

Uitgeschakeld voor de knock-outfase van de Champions League

Club Brugge, Besiktas, RB Leipzig, Malmo, Dynamo Kiev, Young Boys, Zenit St Petersburg, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk

Groep A

Manchester City is al groepswinnaar, PSG gaat door als tweede. Club Brugge moet een beter resultaat neerzetten op het veld van PSG dan RB Leipzig thuis tegen Manchester City voor een plek in de Europa League.

Groep B

Liverpool is door als groepswinnaar, maar achter de Reds is alles nog mogelijk. Porto, AC Milan en Atlético Madrid kunnen nog tweede, derde of vierde in de groep worden. Porto heeft de beste kaarten in handen. Als het thuis wint van Atlético is het altijd geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League.

Groep C

In deze poule is alles al beslist. Het dominante Ajax is al zeker van de eerste plaats en speelt thuis tegen Sporting Lissabon enkel voor de historie. Ook de Portugezen zijn al zeker van een plek in de knock-outfase van het kampioenenbal. Borussia Dortmund vliegt naar de Europa League.

Groep D

Ook in Groep D ligt bijna alles al in een beslissende plooi. Real Madrid en Inter Milaan maken in een onderonsje in Santiago Bernabeu uit wie met de groepswinst en bijhorende gunstige loting aan de haal gaat. Sheriff Tiraspol mag na een knap Europees parcours naar de Europa League.

Groep E

Hoogspanning voor FC Barcelona dat op bezoek bij groepswinnaar Bayern München op zoek moet naar kwalificatie voor de tweede ronde. Benfica Lissabon kan mits een thuiszege tegen Dinamo Kiev over Barcelona wippen, als de Spanjaarden er niet in slagen om Bayern te kloppen. Benfica deed het immers beter in de onderlinge duels dan Barça.

Groep F

Manchester United is al zeker van de kwalificatie voor de tweede ronde. In een rechtstreeks duel in Italië vechten Atalanta en Villarreal het uit voor het tweede ticket. Atalanta moet winnen, de Spanjaarden hebben aan een punt genoeg. Young Boys Bern kan mits een stunt op Old Trafford nog aanspraak maken op de derde plek.

Groep G

Groep G is allicht de spannendste poule van alle acht. Alle vier teams kunnen zich nog kwalificeren voor de tweede ronde in de Champions League. Lille begint aan de laatste speeldag in pole-position en heeft aan een gelijkspel in Wolfsburg genoeg. Ook voor Salzburg volstaat een gelijkspel tegen Sevilla.

Groep H

Chelsea en Juventus waren uiterst dominant in de laatste poule van de Champions League. Als Chelsea op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg het resultaat van Juventus thuis tegen Malmo evenaart, wint het de groep.