Achtendertig doden bij brand in gevangenis in Burundi

In de centrale gevangenis van Gitega, de hoofdstad van Burundi, zijn 38 personen om het leven gekomen bij een brand. Ook raakten er 69 gewond. Dat zegt vicepresident Prosper Bazombanza, die samen met vier ministers ter plaatse kwam. Getuigen hadden het eerder al over “immense vlammen”.

Getuigen zeggen dat sommige delen van de overbevolkte gevangenis volledig uitgebrand zijn. Eind november zaten er 1.539 gedetineerden in de gevangenis, die maar een capaciteit heeft van 400 gevangenen, blijkt uit cijfers van de gevangenisadministratie.

De brand brak rond 4 uur uit. Volgens getuigen was hij tegen de middag onder controle.

Het Franse persagentschap AFP kreeg een van de gedetineerden aan de lijn, die zei dat er gevangenen zijn omgekomen in de brand. “We zijn beginnen te roepen dat we levend verbrand zouden worden toen we de hoge vlammen zagen, maar de agenten hebben geweigerd om de deuren van ons blok te openen”, zei hij. “Dat waren de bevelen die ze gekregen hadden, zeiden ze. Ik weet niet hoe ik ben kunnen ontsnappen, maar er zijn gevangenen die helemaal verbrand zijn.”

Een getuige zegt aan AFP dat zeker twintig gewonden naar het ziekenhuis werden overgebracht. Tegen de middag werden nog altijd gewonden geëvacueerd met pick-ups van leger en politie, terwijl anderen ter plaatse verzorgd werden door teams van het Rode Kruis.

Op 21 augustus woedde er al een brand in de gevangenis, maar toen vielen er geen slachtoffers.

Sinds 2018 is Gitega hoofdstad van Burundi, maar Bujumbura blijft wel de economische hoofdstad van het Centraal-Afrikaanse land. De gevangenis werd eind jaren 20 gebouwd en is de op twee na grootste van de vroegere Belgische kolonie.