Passanten slaan alarm nadat ze wandelaar levenloos op voetpad zien liggen

In de Elisalaan in Nieuwpoort werd dinsdag even voor de middag het levenloze lichaam gevonden van een wandelaar op een voetpad. Na onderzoek bleek dat het slachtoffer een natuurlijke dood stierf.

Het waren voorbijgangers die rond 11.50 uur de man roerloos zagen liggen op het voetpad in de Elisalaan. Wat er precies gebeurd was, bleef eerst onduidelijk omdat niemand het slachtoffer had zien vallen. Wellicht was hij onwel geraakt en viel neer op het voetpad. De passanten sloegen alarm, maar intussen was ook een huisdokter die vlakbij woont ter plaatse gekomen. Hij startte al met de reanimatie tot de komst van de ambulance en een MUG-dienst vanuit het ziekenhuis. Zij namen de reanimatie over en startten langdurige hartmassage.

Intussen werd de brandweer gevraagd om een tent te plaatsen om het tafereel aan de ogen van voorbijgangers te ontlokken. Na een tijd werd de reanimatie gestaakt, want er kon geen hulp meer baten. Volgens de politie gaat het om een natuurlijk overlijden. Het lichaam werd opgehaald door een begrafenisondernemer en de politie stond in voor de slechtnieuwsmelding bij de familie.