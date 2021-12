Ingrid vraagt in het mondmaskerdebat aandacht voor de specifieke situatie van haar zoontje Nick en andere kinderen met een beperking. — © if

De mondmaskerplicht geldt ook voor kinderen in het buitengewoon onderwijs en dat is niet altijd even simpel. Ingrid Therssen (50) uit Asse vraagt dan ook begrip wanneer haar zoontje Nick met een beperking even geen zin heeft om een mondmasker te dragen. “Ik vind het erg dat je je altijd moet verantwoorden.”