Pijnlijke middag voor Club NXT: beloften geven zege én groepswinst nog weg tegen tien Parijzenaars (3-2), maar mogen wel naar play-offs

Een pijnlijke middag voor de U19 van Club Brugge: het gaf een riante voorsprong in Parijs én groepswinst tegen tien PSG-spelers nog uit handen. Na een doldwaze tweede helft boog PSG een 0-2 nog om in een 3-2, met een winning goal in de 93ste minuut. Club NXT speelt wel nog play-offs voor de 1/8ste finales.

Met elf punten elk stonden Club NXT en PSG beiden ongeslagen nek aan nek in groep A van de Youth League. Zélf het doelsaldo (+8) bleek hetzelfde, maar Club telde meer gemaakte goals. En daarom volstond een puntje in Parijs voor de groepswinst. Aanvankelijk leken dat er drie te worden, maar Club NXT gaf een 0-2 tegen tien Parijzenaars nog uit handen. De winning goal viel zelfs in minuut 93. Pijnlijk.

Franse comeback met tien

Enkele uren vooraleer Club aftrapte in het Parc des Princes, kenden de jonkies aanvankelijk weinig moeite met hun leeftijdsgenoten uit Parijs. Aan de rust stond het al verdiend 0-2: eerst kon Servais aan de tweede paal scoren, net voor de rust mocht Engels een strafschop omzetten. Voor die fase kreeg Bitshiabu rood bij PSG omdat hij de bal met een arm uit het doel had gehouden. Club NXT nog een helft lang tegen tien én op rozen, en toch ging het nog fout.

Twintig minuten voor tijd maakte Xavi Simons het spannend: een foutje van Mondele werd afgestraft (1-2), minuten later lukte Zaire-Emery zelfs de gelijkmaker. Club had reden tot klagen: het zag twee strafschoppen niet gefloten. In de slotfase gingen de Brugse jonkies nog voor de winning goal, maar in minuut 93 scoorde Odobert nog de 3-2 na een rebound. Daardoor kroont PSG zich alsnog tot groepswinnaar.

En zo gaat Club NXT op 14 december in Nyon in de trommel voor de play-offs: daar komt het een ploeg tegen dat voorrondes overleefde. Wie de play-offs op 8 of 9 februari overleeft, mag alsnog naar de 1/8ste finale op 1 en 2 maart.