Problemen bij Telenet lijken van de baan: “Storing bij onderhoudswerken”

Dinsdag had internetprovider Telenet de hele dag te kampen met hinder. Gebruikers klaagden over een slecht werkende internetverbinding en applicaties die niet functioneerden. Het probleem zou ondertussen opgelost zijn, maar het zou wel nog enkele uren kunnen duren eer alle applicaties opnieuw naar behoren functioneren.

Dinsdagochtend kwamen er bij Telenet klachten binnen over problemen bij heel wat diensten van de telecomprovider. Zo was het niet mogelijk om e-mails te lezen binnen Telenet webmail, kon er niet ingelogd worden in de Mijn Telenet-app en waren er ook problemen bij de televisie-apps. Internet gebruiken, tv kijken via het internet en mobiel bellen zouden volgens Telenet niet geïmpacteerd zijn.

Rond 16.00 uur zouden de problemen opgelost zijn. “We hebben de oorzaak van het probleem kunnen herstellen en zijn de diensten terug up and running. Zo moet de tv opnieuw werken en kunnen er opnieuw mails gelezen worden. Maar voor sommige diensten kan het even duren eer ze opnieuw naar behoren functioneren. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Mijn Telenet. We verwachten wel die de komende uren ook opnieuw zullen functioneren”, zegt woordvoerder Isabelle Geeraerts.

Zij verduidelijkt ook dat het niet om een probleem van buitenaf ging, maar dat het ging om geplande werken die uitgevoerd werden in de servers. “Daar is iets misgelopen dat een storing veroorzaakt heeft. Die storing is nu dus opgelost.”

Problemen bij Itsme ook van de baan

Dinsdagochtend waren er ook problemen bij de identificatieapp Itsme. Maar ook die zijn ondertussen van de baan. Dat meldde Sylvie Vandevelde, woordvoerder van Belgian Mobile ID, het consortium van banken en mobiele operatoren achter de app, iets na 14.00 uur.

De applicatie kampte met een technisch probleem, waardoor sommige acties goed verliepen en andere helemaal niet.

