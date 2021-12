Koen Casteels keert bij Wolfsburg terug tussen de palen na coronabesmetting: “Ik ben weer helemaal fit”

Wolfsburg kan woensdag, op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League, opnieuw een beroep doen op kapitein en doelman Koen Casteels. De Rode Duivel is terug uit quarantaine na een coronabesmetting en wordt in de thuiswedstrijd tegen Lille opnieuw in de basis verwacht.

Casteels testte positief na de interlandperiode bij de Rode Duivels. Hij miste hierdoor de nederlagen van de Wolven tegen Sevilla (2-0), Dortmund (1-3) en Mainz (3-0).

“Ik ben weer helemaal fit”, zei de 29-jarige doelman dinsdag op de persbabbel. “Alles gaat goed met mij. Ik had tijdens mijn eerste dagen in quarantaine enkele symptomen. Maar ik voel me al een tijdje opnieuw goed. De trainingen verlopen ook goed. Dit voelt voor mij dan ook niet als een stap in het onbekende. Ik voel me goed voorbereid op de partij tegen Lille.”

Wolfsburg heeft woensdag een zege nodig tegen de Franse kampioen om zich te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. De Wolven zijn voorlopig vierde en laatste met 5 punten na 5 speeldagen. Lille leidt de groep met 8 punten, voor Salzburg (7 ptn) en Sevilla (6 ptn).