Club-supporter Mario Michiels laat de strikte combiregeling niet aan zijn hart komen en is blij dat hij de wedstrijd tegen PSG kan bijwonen. — © IF

Brugge

Geen uitzinnige taferelen in het centrum van Parijs: door een strenge combiregeling moesten fans van Club Brugge recht vanuit België met de bus naar het stadion. En daardoor zaten ze urenlang te vroeg in de tribunes. “Maar we zijn al blij dat we mogen komen”, klinkt het.