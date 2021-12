Professor pleit voor crawlbestralingstechniek bij borstkankerpatiënten in Belgische ziekenhuizen

Een vrouw gaat in buiklig voor bestraling na een ingreep. — © Think pink

Omwenteling in de oncologie, en dat mag je letterlijk nemen. Onderzoek wijst uit dat tientallen levens van borstkankerpatiënten per jaar gered kunnen worden als de ‘crawlbuikligtherapie’ gebruikt wordt in de behandelingscentra. Daarvoor zijn wel nieuwe bestralingstafels nodig, en die zijn niet goedkoop.