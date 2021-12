Parlement in Chili geeft groen licht voor homohuwelijk

Paren van hetzelfde geslacht kunnen nu ook trouwen in Chili. Het Chileense parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. In 2017 was al een wetsvoorstel ingediend om het homohuwelijk toe te laten.

Eerder op de dag had ook de Senaat het voorstel al goedgekeurd, nadat de stemming verschillende keren was uitgesteld. Het parlement volgde meteen, met 82 stemmen voor en 20 tegen.

In Latijns-Amerika is het homohuwelijk toegestaan in Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brazilië, Uruguay, Argentinië en in 14 van de 32 Mexicaanse staten, en nu dus ook Chili.