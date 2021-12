Ex-kabinetschef van Trump weigert zijn medewerking in onderzoek naar bestorming Capitool

Mark Meadows, de oude kabinetschef van ex-president Donald Trump, zal uiteindelijk niet meewerken met de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Dat blijkt uit een brief van zijn advocaat waarover verschillende Amerikaanse media dinsdag berichten. Meadows had nochtans eerder al aangegeven wel te zullen meewerken.

Mark Meadows zou de eerste getrouwe zijn van Trump die aanvaardt om voor de commissie te getuigen. Als belangrijkste raadgever van de president aanvaardde hij om “duizenden pagina’s documenten” te bezorgen aan de onderzoekers. En hij was ook bereid om te getuigen, zei zijn advocaat George Terwilliger in de brief.

“Maar de commissie heeft niet de intentie om het recht van de uitvoerende macht te respecteren om bepaalde informatie geheim te houden”, zei de advocaat. Het verhoor is daarom “niet langer houdbaar”.

De parlementsleden die het onderzoek leiden zijn vooral geïnteresseerd in de contacten tussen Meadows en de organisatoren van de acties van 6 januari. Die dag drongen duizenden aanhangers van Trump, die de presidentsverkiezingen had verloren, het Amerikaanse Congres binnen. Ze wilden zo verhinderen dat de verkiezingsoverwinning van Joe Biden officieel werd.

De commissie, die de rol van Trump en zijn adviseurs onderzoekt bij de bestorming, ondervroeg al een honderdtal personen. Ook werden al verschillende leden uit de entourage van Trump gedagvaard. Maar Trump beweert dat de commissie partijdig is en beval zijn entourage om de rangen te sluiten. Ook Meadows lijkt daar nu gehoor aan te geven.

Mark Meadows, die doorgaans zeer discreet is, trad vorige week uit de schaduw. Zo beloofde hij te zullen meewerken met de onderzoekers en kondigde hij een boek aan over de laatste dagen van de Republikeinse miljardair in het Witte Huis.