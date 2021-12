Biden spreekt Europese leiders en Poetin over situatie aan Wit-Russische grens

Het gesprek tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin is dinsdag rond iets na 18 uur Belgische tijd afgelopen. De twee bespraken via een beveiligde videoverbinding de situatie in Oekraïne. Het gesprek duurde ongeveer twee uur, berichten de Russische persagentschappen Ria Novosti, TASS en Interfax.

Biden zal dinsdag ook nog telefonisch contact opnemen met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse kanselier Angela Merkel en de Italiaanse en Britse premiers Mario Draghi en Boris Johnson. Hij zal hen daarin laten weten hoe het onderhoud met de Russische president Vladimir Poetin was over de situatie aan de grens met Oekraïne. Dat meldt het Witte Huis.

Maandag had Biden nog met dezelfde bondgenoten gepraat en hij had hen toen beloofd om contact te houden, klinkt het in een mededeling.

Het Witte Huis laat nog weten dat de Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan om 20 uur Belgische tijd vragen van journalisten zal beantwoorden tijdens een persconferentie.