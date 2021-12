Commissie vraagt EU-lidstaten nogmaals om reisbeperkingen te coördineren

De Europese Commissie heeft de 27 EU-landen dinsdag nogmaals opgeroepen om de reisbeperkingen die ze opleggen in het kader van de vierde coronagolf en de bezorgdheid over de omikronvariant op elkaar af te stemmen.

“Het is essentieel dat we een gecoördineerde aanpak behouden” wat betreft de maatregelen aan de grenzen en de aanbevelingen aan de reizigers, “zodat we onze burgers voorspelbaarheid kunnen bieden”, zei commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides tijdens een vergadering van de ministers van Volksgezondheid. Het zijn de lidstaten die op het vlak van gezondheidsbeleid het laatste woord hebben, en de Commissie is bezorgd dat een gebrek aan coördinatie voor een onoverzichtelijk lappendeken aan nationale maatregelen zal zorgen, zoals aan het begin van de pandemie in 2020 het geval was.

Verschillende landen gingen al over tot bijkomende reisbeperkingen na het opduiken van de omikronvariant van het coronavirus. Zo geldt ook in België sinds 28 november een inreisverbod voor negen Zuid-Afrikaanse landen die als ‘heel hoog risico’ worden ingeschaald. Het verbod geldt niet voor onder meer Belgen en voor wie in België woont.

Kerst

Commissaris Kyriakides blikte dinsdag ook vooruit naar de feestdagen. Bovenop het dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstandsregels, “moeten we intelligente en doelgerichte gezondheidsmaatregelen behouden of instellen”, vooral “in de aanloop naar Kerstmis” en de eindejaarsfeesten, zei ze.

Kyriakides riep de lidstaten ook op hun vaccinatiecampagnes aan te houden en eventueel op te voeren. “Vandaag is 66% van de Europeanen volledig gevaccineerd, maar in het licht van de meer besmettelijke varianten volstaat dat niet”, zei ze. Zo maakt omikron, die al in meer dan de helft van de lidstaten is aangetroffen, een boosterprik noodzakelijk.

Volgens het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) werden in Europa al 212 besmettingen met de omikronvariant vastgesteld. Uit de eerste gegevens zou een hoge transmissiegraad moeten blijken: in Denemarken werd in een tijdspanne van 48 uur een verdrievoudiging van het aantal besmettingen vastgesteld.