Kinderen nabij waterkanon op coronabetoging: “Een schande”

Een video waarin te zien is dat twee kinderen tussen betogers en de oproerpolitie worden geplaatst tijdens de coronabetoging in Brussel, lokt verontwaardiging uit op sociale media.

De mars tegen het coronabeleid verliep zondag chaotisch en in een grimmige sfeer. Een groepje betogers begon met projectielen naar de politie te gooien. De politie zette daarop het waterkanon in en gebruikte traangas.

Opvallend is dat vlak bij het waterkanon kinderen stonden. Nabij het Schumanplein waren enkele mensen met twee kinderen naar voren in het gewoel gestapt. Beelden die op Facebook zijn geplaatst, tonen hoe een jongen huilt en een bordje vasthoudt met de tekst “Born free. Don’t touch me”. Het waterkanon schiet een waterstraal boven de hoofden van de kinderen af.

LEES OOK. Bijna 4.000 zorgverleners manifesteren tegen verplichte vaccinatie, betogers proberen kabinet minister Vandenbroucke binnen te dringen

“Wie neemt er nu kinderen mee naar zoiets?”, luidt een reactie onder de video. “Een schande als je daar je kinderen mee naartoe neemt, je weet dat het uit de hand kan lopen, van mij mogen deze ouders zwaar gestraft worden.”

Sommigen vinden dan weer dat de politie zich terughoudender had moeten opstellen. “In een democratisch land heeft iedereen het recht om te protesteren”, luidt het onder meer.

Gevaar

De Brusselse politie zegt in een reactie dat de video maar een deel van het verhaal toont. “De tussenkomst van de sproeiwagen volgde op het gooien van projectielen en het afsteken van vuurwerk naar de politie”, zegt woordvoerster Ilse Van de keere. “Er is meerdere keren gevraagd om de plaats te verlaten. Je kan je afvragen waarom kinderen op die plaats blijven staan. Voor de interventie kregen mensen de tijd om de plaats te verlaten. Zoals je kan zien, zijn er mensen die met kinderen naar een betoging komen en die bij wijze van spreken hun kinderen in gevaar brengen.”

Foto’s tonen ook andere kinderen die in de buurt van de politieversperring stonden. Zo probeert een meisje bloemen af te geven aan de oproerpolitie en staat een man met een kind op zijn schouders naar de politie te roepen.

Volgens de politie namen er zondag in Brussel ongeveer 8.000 mensen deel aan de betoging tegen de coronamaatregelen. Twintig mensen werden opgepakt. Op 9 januari wordt opnieuw een betoging georganiseerd.