Genk legt lot in handen van Bernd Storck: Duitser tekent voor onbepaalde duur

De 58-jarige Storck is een bekende naam in onze competitie. De voorbije jaren verrichtte hij uitstekend werk bij Moeskroen (2018-2019) en Cercle Brugge (2019-2020). Beide teams wist hij uit een verloren positie nog te redden in de hoogste klasse. Vorig seizoen was hij actief bij de Slovaakse topclub DAC. Genk benadrukt dat Storck staat “voor herkenbaar en dynamisch voetbal”. De Duitser was in het verleden al verschillende keren kandidaat om over te nemen bij Genk.

In een verder verleden was Storck als speler actief bij VFL Bochum en vooral Borussia Dortmund. Vervolgens werd hij assistent-trainer bij Hertha BSC, VFL Wolfsburg, Partizan Belgrado en Borussia Dortmund. Daarna trainde hij de beloften van Kazachstan, Olympiakos en Hongarije om nadien in Hongarije bondscoach te worden. Hij leidde de Hongaarse nationale ploeg naar de achtste finales op het EK van 2016. Daarin waren de Rode Duivels te sterk.

Racing Genk verkeert al enkele weken in crisis. In de Jupiler Pro League zakten de Limburgers na een 2/12 weg naar de achtste plaats, op liefst vijftien punten van koploper Union. De laatste overwinning dateert al van 31 oktober. De Nederlander John van den Brom overleefde het 1-1 gelijkspel van zondag bij KV Mechelen niet meer.

Voor Storck staat donderdag meteen een erg belangrijk duel op het programma. Genk neemt het dan tijdens het laatste groepsduel in de Europa League in eigen stadion op tegen Rapid Wien. Bij winst van de Limburgers en verlies van concurrent Dinamo Zagreb bij groepswinnaar West Ham wordt Genk nog tweede in de poule.