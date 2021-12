Winnen op het veld van Bayern München. Als Barça daar niet in slaagt, moet het hopen op een misstap van Benfica. Voor het eerst in 21 jaar dreigen de Catalanen de knock-outfase van de Champions League te missen. Het verval is al jaren aan de gang en lijkt na het vertrek van Messi nog groter dan ooit te worden. Speelt Barcelona volgend seizoen überhaupt nog Europees voetbal?