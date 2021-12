Europees diepterecord voor Club Brugge, dat wel de eer redt na geweldige actie van Noa Lang

Club Brugge is Europees uitgeschakeld na een 4-1 nederlaag tegen PSG. Mats Rits redde in Parijs de eer voor de Belgische kampioen.

Club stond bij de rust al 3-0 achter na doelpunt van Kylian Mbappé (2) en Lionel Messi. De Argentijn scoorde in de tweede periode ook nog op strafschop nadat Rits de 3-1 had gemaakt na een knappe actie van Noa Lang.

Leuk voor de statistieken, want die had blauw-zwart dinsdag niet aan zijn zijde. Club Brugge is voortaan de eerste ploeg die vier Champions League-wedstrijden na elkaar vier of meer doelpunten moest incasseren. Pijnlijk.