Meer dan 1.600 studenten vragen gratis exemplaar van boek Sanda Dia van onze misdaadjournalist aan

Dinsdag is het precies drie jaar geleden dat Sanda Dia om het leven kwam na een studentendoop door de vereniging Reuzegom. Onze journalist Pieter Huyberechts verdiepte zich in de zaak, en brengt er nu een boek over uit. Studenten kunnen zich een week lang aanmelden voor een gratis exemplaar en op één dag deden al meer dan 1.600 dat.