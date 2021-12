REACTIES. Hans Vanaken na Europese uitschakeling Club Brugge: “Zo veel goals incasseren, dat zou als topclub niet mogen”

“Of er vandaag niks aan te doen was? We hoopten van wel”, aldus Vanaken. “Maar we krijgen veel te snel die doelpunten tegen, al na zeven minuten stond het 2-0. Dan maak je het jezelf wel heel lastig. Daarna kwamen we wel meer aan de bal en konden we gevaarlijk zijn. Als je tegen deze klassespelers teveel ruimte weggeeft, dan weten ze er wel raad mee.”

Na een geweldige start eindigt Club Brugge dus alsnog als vierde in de ‘groep des doods’. “We zijn heel ontgoocheld”, klinkt het bij de Rode Duivel. “We begonnen met een 4 op 6, dan hoop je dat je geplaatst bent. Als Man City en PSG tegen Leipzig hun ding gedaan hadden, dan waren we door. Maar Leipzig is ook een heel goeie ploeg. Vooraf had iedereen waarschijnlijk gedacht dat we 0 punten zouden halen, nu zijn het er vier. We hebben meegestreden tot de laatste speeldag. Nu moeten we onze campagne analyseren.”

Club kreeg al voor de vierde keer op rij vier of meer goals tegen. “Die stunts op de eerste twee speeldagen mogen we niet”, stelt Vanaken. “Dat was knap. Daarna zijn we ook in de competitie te veel doelpunten gaan incasseren. Dat is een werkpunt. We moeten al 2, 3 of 4 doelpunten maken om te winnen. Dat zou als topclub niet mogen.”

Simon Mignolet: “Ik ben deel van het geheel”

“De vele tegendoelpunten wegen niet meer op mij dan op de rest van de groep. Ik ben deel van het geheel en we moeten er samen mee omgaan. Tegen Genk en Seraing slikten we ook doelpunten, maar dan wonnen we en dat is voor mij het belangrijkste.”

“We hebben in deze campagne twee goeie wedstrijden gespeeld, dat is al een stap vooruit. In de wedstrijden daarna was het te weinig van onze kant, maar dat heeft veel te maken met de manier waarop de tegenstanders met ons zijn omgegaan. Vandaag zag je dat ook. Vooraf dachten we misschien dat PSG deze wedstrijd niet zo belangrijk vond, maar ze begonnen met een volledig andere ingesteldheid dan de wedstrijd in Brugge. Zo simpel is het.”

Mats Rits: “Doelpunt kwam te laat”

“De eerste tien minuten krijgen we te snel die goals binnen. We wisten dat ze met de snelheid van Mbappé gingen spelen en we worden dan in de rug gepakt. Daarna toonden we wel een goede reactie, ook in de eerste helft kregen we wel nog wat kansen.”

“We wilden er in de tweede helft absoluut nog iets van maken. Ik had na een paar minuten het gevoel dat er misschien zelfs nog iets mogelijk was als we snel scoorden, maar het doelpunt kwam te laat. Natuurlijk is het fijn om te scoren, maar ik had liever iets geraapt. We moeten onthouden dat onze reactie in de tweede helft goed was, maar we slikken te makkelijk goals.”