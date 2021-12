Coronacijfers pieken in het Verenigd Koninkrijk: omikron waarschijnlijk al verantwoordelijk voor twee procent besmettingen

De coronacijfers in het Verenigd Koninkrijk stijgen snel. En de omikronvariant heeft er al een stevige voet in de aarde. Volgens experten zou al zo’n 2 procent van de besmettingen door die nieuwe variant gebeuren.

45.691 positieve test op 24 uur tijd. Een stijging van 15 procent ten opzichtte van afgelopen dinsdag, toen de teller nog op 39.716 stond. De coronacijfers in het Verenigd Koninkrijk blijven stijgen. Experten geloven dat de nieuwe omikronvariant momenteel zo’n twee procent van alle besmettingen in het land uitmaakt, wat zou betekenen dat er zo’n 1.000 gevallen zijn. Officieel zijn er wel nog maar 437 geïdentificeerd in het Verenigd Koninkrijk omdat niet alle stalen worden geanalyseerd. Maar de experten waarschuwen dat de variant zich nu in verschillende regio’s aan het verspreiden is.

De cijfers werden bekendgemaakt nadat premier Boris Johnson dinsdag een meeting had met zijn ministers. Hij vertelde hen dat het nog te vroeg is om zeker te weten dat de omikronvariant zich gemakkelijker verspreidt dan de deltavariant, maar hij gaf toe dat de huidige data wel in die richting wijzen.

LEES OOK. Waarom positieve berichten uit Zuid-Afrika over omikronvariant niet veel betekenen: “Er zit heel nijdige staart aan, en vraag is hoe groot die is”

De Britse ministers hebben al openlijk gezegd dat er niet opnieuw naar een thuiswerk- en coronapas-strategie zal gegrepen worden. Maar de woordvoerder van Johnson liet wel uitschijnen dat de mogelijkheid bestaat dat er opnieuw een lockdown kan aankomen tijdens de feestdagen en dat er snel moet ingegrepen worden.

(sgg)