De daling is ingezet: dit zijn de lichtpuntjes van de coronacrisis (en één spelbreker)

Er gloort weer wat hoop aan de horizon. Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames vertoont een dalende trend. Het reproductiegetal is onder één gedoken, wat er op wijst dat de epidemie aan kracht afneemt. Op intensieve zorg ontsnappen we aan de doemscenario’s – hoewel de druk er nog heel hoog is. Al kan omikron, die onbekende maar onrustwekkende variant uit Zuid-Afrika, het (eindejaars)feestje nog bederven.