Thaise marine redt zes Belgen nadat hun speedboten lek sloegen

“De gestrande toeristen zaten ineengedoken rond een kampvuur en waren enorm blij toen ze ons zagen”, klinkt het bij de Koninklijke Thaise Marine in Sattahip.

De Belgen hun ambities waren volgens de militairen groter dan hun zeemanskunsten toen ze in gehuurde bootjes de zee op gingen om tussen verschillende eilandjes van Sattahip Bay te varen. Het waaide hard en de zee was woest.

Een boot ging kapot, een tweede begon te lekken. Wellicht na een aanvaring met een rots. Het derde bootje was te klein om iedereen terug naar de kust te brengen en dreef af. Uiteindelijk kwamen de Belgen op Koh Khram Island terecht, dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor toeristen omdat het een natuurreservaat is en een broedplaats voor zeeschildpadden.

Vandaar sloegen ze alarm. Een patrouilleboot van de marine van Sattahip Naval Base vond de toeristen na middernacht op het eiland.

Ze waren niet gewond, enkel wat geschrokken.

De marine onderzoekt wat er fout liep met de boten en of het verhuurbedrijf de nodige maatregelen nam. Maar ook of het wel verantwoord was om toeristen bij zulke woeste zee toch te laten uitvaren.

Volgens de Thaise marine wilden de Belgen hun identiteiten geheimhouden.