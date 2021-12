Scholen niet van plan oogje dicht te knijpen: “Geen mondmasker? Terug naar huis”

Dient er zich een nieuwe schoolstrijd aan? Vanaf woensdag is de gedoogperiode voorbij en is de mondmaskerplicht voor de jongste lagereschoolkinderen echt van kracht. Een kleine, maar luide minderheid is zeer gekant is tegen de maatregel, maar de scholen zijn niet van plan een oogje dicht te knijpen. “De regelgeving is duidelijk”, klinkt het bij de koepels. “Als puntje bij paaltje komt, moeten kinderen zonder masker naar huis.” Al is er discussie over de juridische basis van de maatregel.