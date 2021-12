Voor de eerste keer sinds 2016-2017 eindigt Club Brugge als laatste in de groepsfase van de Champions League. De drie voorbije keren eindigde Club telkens derde. “Maar je mag deze campagne niet vergelijken met de vorige”, verdedigt trainer Philippe Clement zich. En over de keuze voor Cisse Sandra in een 4-3-3: “Ik wilde de tactiek niet omgooien.”