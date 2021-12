CHAMPIONS LEAGUE. Carrasco ontpopt zich ei zo na tot antiheld bij Atlético, Origi scoort opnieuw voor Liverpool

LEES OOK. Leipzig wint veredelde oefenwedstrijd tegen Manchester City, De Bruyne doet wedstrijdritme op na coronabesmetting

Groep B

Atlético Madrid moest vol aan de bak om actief te blijven in de Champions League. Yannick Carrasco en co moesten zelf winnen in Porto en intussen ook kijken naar het resultaat van Milan. In de eerste helft had FC Porto de beste kansen, maar Jan Oblak had geen zin in tegengoals. Ook Atlético kwam dreigen, maar stuitte tot tweemaal toe op doelman Diogo Costa. In de 56ste minuut was het raak, voor Atlético. Antoine Griezmann scoorde zijn 25ste in het kampioenenbal voor de Spaanse topclub.

Daarna was het vooral vechten geblazen. Carrasco daagde Otavia uit en deelde ook nog een slag uit. De Rode Duivel mocht gaan douchen, waarna de gemoederen verhit raakten. Enkele minuten later was het tien tegen tien na rood voor Wendell na een nieuw opstootje en nog eens vijf minuten later kreeg ook Marchesin rood bij Porto. Atlético was zeker van zijn ticket voor de 1/8ste finales met de 0-2 van Correa. Uiteindelijk was de eindstand zelfs 1-3 na goals van De Paul en Oliveira.

Milan maakte aanvankelijk weinig klaar tegen Liverpool, maar kwam op het halfuur op voorsprong toen Tomori een corner tegen de netten werkte. De Reds profiteerden niet veel later echter van een mindere redding van doelman Maignan om gelijk te maken via de onvermijdelijke Salah.

Tien minuten in de tweede helft was daar dan Origi, die nog eens mocht starten bij de Engelsen. Onze landgenoot werkte de bal in de rebound onhoudbaar tegen de netten: 1-2. Meteen de eindstand. Alexis Saelemaekers viel op het uur in bij Milan. Liverpool is de eerste Engelse club met zes zeges in zes groepsmatchen in de Champions League.

Geplaatst: Liverpool, Atlético

Europa League: FC Porto

Uitgeschakeld: Milan

Groep C

Ajax was al zeker van kwalificatie én groepswinst, maar aasde voor eigen publiek op een perfecte 18 op 18. Al na acht minuten knalde Haller zijn tiende al in de groepsfase. Maar Sporting Lissabon was gekomen om zelf wat te halen en scoorde tegen via Nuno Santos. Daarna was het echter al Amsterdam wat de klok sloeg. Via Antony, Neres en Berghuis liep Ajax 4-1 uit. Tabata milderde tien minuten voor tijd nog tot 4-2 voor Sporting, dat echter al zeker was van plek twee.

Dortmund maakte dus voor niets brandhout van rode lantaarn Besiktas. Donyell Malen, twee keer Marco Reus en twee keer de ingevallen Erling Haaland (met het hoofd) zorgden voor de duidelijke 5-0 forfaitscore. Witsel, Meunier en Batshuayi stonden in de basis.

Geplaatst: Ajax, Sporting

Europa League: Dortmund

Uitgeschakeld: Besiktas

Groep D

Real Madrid en Inter vochten in Bernabéu een gevecht uit om de groepswinst. De Koninklijke was de betere ploeg tegen de Nerazzurri en kreeg in de 17de minuut wat het verdiende dankzij een piekfijne knal van Toni Kroos. De Italiaanse kampioen kwam na rust met z’n tienen te staan na rood voor Nicolo Barella, die een slag uitdeelde aan Militao. In het slot krulde Marco Asensio nog de 2-0 tegen de netten. Eden Hazard kreeg tien minuten speeltijd.

Sheriff speelde 1-1 gelijk bij Shakthar dankzij een late goal van Boban Nikolov en mag met 7 punten terugkijken op een geweldige groepsfase.

Geplaatst: Real Madrid, Inter

Europa League: Sheriff

Uitgeschakeld: Shakhtar