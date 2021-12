Zeer goedkope reizen in extra week kerstvakantie: reisbureaus grijpen kans voor winterzontrips

Winterzon in de afkoelweek? Ook in Gran Canaria kan het goedkoop. — © Shutterstock

Traditioneel is de week voor 24 december hoogseizoen op school, en laagseizoen in de reissector. Nu het Overlegcomité evenwel besliste om de kerstvakantie met een week te vervroegen, grijpen reisbureaus die gelegenheid graag aan om ‘ultravoordelige’ trips in de kijker te zetten. “We verwachten de komende weken veel boekingen van families die ervan willen profiteren om die week met de kinderen door te brengen op een zonnige bestemming.”