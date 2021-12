Heibel bij MR: minister Crucke dreigt met ontslag

De Waalse minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) is deze week teruggefloten door zijn eigen fractie in het Waals Parlement. Hij wilde een fiscaal dossier van de regering-Di Rupo laten goedkeuren, maar moest dat uiteindelijk weer intrekken. De gemoederen raakten zelfs zo verhit dat Crucke even dreigde met zijn ontslag.

De tegenstand binnen zijn partij kan onmogelijk los gezien worden van de gespannen relatie die Crucke al een tijdje heeft met partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. De hervorming, die volgens de protesterende MR-parlementsleden, veel te veel overhelde richting de coalitiepartners Ecolo en PS dus, zou ook niet naar de zin geweest zijn van Bouchez, al ontkent hij dat er een probleem is tussen Crucke en hemzelf. Crucke was een van de partijtoppers die iets meer dan een jaar geleden probeerde om Bouchez te kortwieken, door hem te verplichten om elke belangrijke communicatie of beslissing eerst voor te leggen aan een G11, een soort groep van wijzen. Daar is echter niets van in huis gekomen. Crucke is vandaag een van de enigen die nog openlijk de confrontatie met Bouchez durft aan te gaan. Afgelopen zomer noemde hij Bouchez nog “twitterverslaafd” en maande hij hem aan om zich wat soepeler op te stellen tegenover de federale regeringspartners. (hca)