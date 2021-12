Gerecht vreest dat ex-portier al twee keer wegkwam met een moord: doet gouden schorpioen hem nu de das om?

Beschuldigde Marc Castermans (rechts) staat terecht op verdenking van de moord op Ronny Vandereycken. Was de halsketting met de gouden schorpioen (midden) de aanleiding voor een ruzie tussen de twee? — © Tom Palmaers, if

Het gerecht vreest dat hij al twee keer eerder is weggekomen met een moord. Ex-portier Marc Castermans (53) wordt nu voor de derde keer beschuldigd, en moet zich vanaf morgen verantwoorden voor de dood van zijn vriend Ronny Vandereycken voor het hof van assisen in Tongeren. Een belangrijk detail: ook deze keer konden de speurders geen lichaam vinden. Is er dan wel een moord gepleegd?