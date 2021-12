‘Opgesloten’ Syriëgangster is vrij en woont in Vlaamse gemeente

In de Kamer heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gezegd dat de zes vrouwen die België afgelopen zomer terughaalde uit kampen in Syrië, nog altijd “achter slot en grendel” zitten. “Ik kan u dat garanderen”, antwoordde hij vorige week in de plenaire vergadering op vragen van N-VA-Kamerlid Koen Metsu. Maar dat blijkt nu niet te kloppen: één van de zes, Samira A. (34), is sinds oktober al vrij.

A. vertrok in 2015 naar Syrië. Eens terug in België werd ze opgesloten in de gevangenis, omdat ze bij verstek veroordeeld was tot vijf jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze tekende verzet aan tegen die veroordeling, en op 4 oktober verminderde de rechtbank haar straf tot drie jaar met uitstel, waarna ze vrijkwam.

“Ze maakte deel uit van IS, maar heeft verder geen misdaden gepleegd. Haar vrijlating is ook voorwaardelijk”, zegt haar advocate Samira Bouyid. “Ze moet twee jaar op consultatie bij de psychiater, ze mag niet meer op het internet en sociale media. Ze mag niet naar bepaalde islamlanden reizen, en ze moest een vaste woonst hebben. Ook daaraan voldoet ze: ze woont in een Vlaamse gemeente.”

Van Quickenborne zou desondanks niet gelogen hebben. Hij kreeg “gedateerde” informatie van het federaal parket, zo geeft het parket zelf toe.(cds)