‘Amerikaanse kolonel’ die Belgische vrouwen tienduizenden euro’s aftroggelde, kent straf

Het Veurnse parket spreekt van een uitzonderlijke vangst toen ze Gabriel A. na bankonderzoek konden ontmaskeren. Het gebeurt immers niet vaak dat een vriendschapsfraudeur geklist kan worden. Zijn naam was gelinkt aan twee bankrekeningnummers waar de opgelichte vrouwen hun spaarcenten op doneerden. Minstens een keer voerde de man ook zelf gesprekken met de vrouwen, waardoor hij ook veroordeeld kon worden via oplichting. Telkens ging het om hetzelfde verhaal: A. en andere oplichters deden zich voor als ‘Steven Robert’, een kolonel bij de US Army die in Jemen diende. Hij vreesde dat hij zou overgeplaatst worden naar de oorlog in Irak en met geld kon hij zichzelf vrijkopen. Nadat hij soms maandenlang avances maakte naar zeker 7 vrouwen op Facebook kwamen die met geld over de brug, in totaal bijna 300.00 euro. Vier Belgische vrouwen werden het slachtoffer, twee van hen krijgen nu samen bijna 100.000 euro terug.

Schrijnende taferelen

Volgens de advocaten van de vrouwen leidde het tot schrijnende taferelen. “Mijn cliënte was helemaal in de ban ‘van die knappe Amerikaanse militair.’ Zelfs nu nog gelooft ze dat hij echt is, terwijl ik het met handen en voeten uitleg. Ze leende geld bij vrienden en familie en verkocht haar auto om toch maar geld te kunnen overschrijven naar die knappe Steven Robert. Ze zit aan de grond nu.” De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van Gabriel A. maar of die nog in zijn oorspronkelijke woonplaats Machelen of zelfs in België verblijft is onduidelijk. (jhm)