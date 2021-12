Udinese zet coach Gotti aan de deur

Udinese heeft dinsdagavond afscheid genomen van hoofdcoach Luca Gotti. Gotti overleefde de 1-3 competitienederlaag van maandag tegen Empoli niet. Udinese is voorlopig veertiende in Italië na zestien speeldagen. Het team uit Friuli kon nog maar drie keer winnen. De voorbije vier matchen leverden geen overwinning op.

Gotti nam in november 2019 het roer over bij Udinese. Voordien was hij assistent van T1 Igor Tudor. Onder zijn leiding werd Udinese de voorbije twee seizoenen twee keer dertiende.

Met kapitein Bram Nuytinck, Sebastien De Maio en Lukasz Teodorczyk staan er drie oud-Anderlecht-spelers onder contract bij Udinese.