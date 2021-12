Of het nu grafrovers of maffiabazen waren, hij kocht kunst van iederéén: miljardair moet 180 artefacten teruggeven

VS

Een zilveren drinkbeker uit de IJzertijd, in de vorm van een hertenkop. Het was een van dé pronkstukken uit de kunstverzameling van Michael Steinhardt (81). Maar de Amerikaanse miljardair is die schat van 3 miljoen kwijt, net als 180 andere antieke artefacten. Want de verzamelaar kocht ze van beruchte smokkelaars en grafrovers. “Decennialang toonde hij een roofzuchtige appetijt voor geplunderde artefacten, zonder zich te bekommeren over de pijnlijke culturele schade die hij wereldwijd veroorzaakte.”