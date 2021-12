CIJFERS. Aantal ziekenhuisopnames gedaald tot minder dan 300

Het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag blijft dalen. Intussen is sprake van minder dan 300 nieuwe opnames per dag, zo blijkt woensdag uit de voorlopige coronacijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen blijft afnemen. De overlijdens blijven vooralsnog stijgen.

Van 1 december tot en met 7 december werden gemiddeld 293 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een daling met 9 procent ten opzichte van de voorgaande week. In het cijferrapport van gisteren/dinsdag was er nog sprake van gemiddeld 300,4 opnames per dag.

Het totale aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is daarbij 5 procent gedaald tot 3.554. Maar op intensieve zorg is er nog steeds een stijging: +4 procent tot 815.

Het aantal bevestigde coronagevallen daalde van 28 november tot en met 4 december met 6 procent tegenover de voorgaande week tot 16.860 per dag. Daarbij bleek 16,8 procent van de testen positief, een lichte toename. Het aantal testen daalde daarbij 5 procent tot gemiddeld zowat 111.900 per dag. Het reproductiegetal zakt verder naar 0,94. Omdat het getal kleiner is dan 1, neemt de epidemie in kracht af. Het cijfer was in het cijferrapport van dinsdag onder 1 gezakt.

Tot slot is er van 28 november tot en met 4 december sprake van gemiddeld 47,6 overlijdens per dag, een toename met 16 procent. De teller komt zo op 27.360 coronaoverlijdens in ons land.

