Set wapens van Napoleon voor miljoenen geveild 

Een set wapens die ooit eigendom was van de Franse keizer Napoleon is afgelopen weekend voor 2,8 miljoen dollar (2,5 miljoen euro) van eigenaar veranderd. Veilinghuis Rock Island Auction Company maakte dinsdag bekend dat de wapenveiling, die het hele weekend duurde, in totaal 25,2 miljoen dollar heeft opbracht.

Volgens het veilinghuis was zij daarmee de op een na meest succesvolle wapenveiling uit de geschiedenis. De set wapens - bestaande uit een karabijn, twee grote pistolen, twee zakpistolen en een sierzwaard - was het topstuk van de veiling. De wapens werden in 1816, een jaar na Napoleons nederlaag bij Waterloo, voor het eerst samen tentoongesteld en vormen sindsdien één verzameling. Van het zwaard is bekend dat Napoleon het bij verschillende officiële gelegenheden heeft gedragen.