Topdokter over strijd tegen corona, die hem zelf ook op intensieve deed belanden: “Plots leek het wel oorlog, waar het ieder voor zich was”

Herentals, Olen

Orthopedische chirurg Filiep Bataillie is niet alleen hoofdarts in het AZ Herentals, als gepassioneerd theaterman speelde hij de afgelopen maanden zijn zelf geschreven monoloog Adem. Hij vertelt daarin over zijn gevecht met het coronavirus. Niet alleen in zijn kliniek, maar ook persoonlijk, nadat hij zelf ziek werd. “We verzeilden al snel in een soort oorlog waar het ieder voor zich leek.”