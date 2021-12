Studie toont aan dat Pfizer-vaccin minder goed beschermt tegen omikronvariant

Het onderzoek werd gevoerd door Alex Sigal, professor aan het Africa Health Research Institute en onderzoekshoofd aan het Max Planck Instituut voor Infectiebiologie in Berlijn. In zijn labo in het Zuid-Afrikaanse Durban onderzocht hij de mate waarin de nieuwe variant mogelijk aan het vaccin van Pfizer/BioNtech kan ontsnappen. Daaruit bleek dat antilichamen van het Pfizer-vaccin mogelijk tot 40 keer minder effectief zijn tegen omikron dan tegen de oorspronkelijke Covid-stam.

Bovendien bleek het vermogen om aan het vaccin te was tussen de vijf en tien keer beter dan de betavariant, die ook voor het eerst werd gemeld in Zuid-Afrika en eerder het beste vermogen leek te hebben om de prik te ontwijken. “Hoewel het vermogen om aan vaccinantilichamen te ontsnappen aanzienlijk is, is het niet compleet”, zegt Sigal. “En dat is al goed nieuws.”

Viroloog Sigal gelooft dat het waarschijnlijk is dat omikron zowel een voordeel heeft in het omzeilen van het immuunsysteem alsook een transmissievoordeel ten opzichte van de andere varianten. Kortom: dat omikron besmettelijker zou zijn.

Toch behoeft de studie enige nuance. Ze was immers erg kleinschalig. Het team onderzocht het bloed van twaalf mensen die gevaccineerd zijn met het Pfizer-vaccin. Het bloed van vijf van de zes mensen die waren gevaccineerd én eerder besmet waren geraakt, omzeilden wel de omikronvariant. Wat dan weer kan wijzen op het nut van de boosterprik.

De Wereldgezondheidsorganisatie berichtte begin december dat de coronavaccins wel degelijk lijken te beschermen tegen de omikronvariant, of toch tegen ernstige gevolgen ervan. Ook waarschuwde de WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus voor een algemeen reisverbod, omdat het de verspreiding van omikron niet zal stoppen.