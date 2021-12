Veldbestorming op Standard zou wel eens héél pijnlijk kunnen aflopen: “Voorzitter had kandidaat-investeerders naast zich in tribune”

De rellende Standard-fans die zondag de thuismatch tegen Charleroi liet stilleggen, zouden hun club wel eens miljoenen euro’s door de neus geboord kunnen hebben. De Waalse krant La Dernière Heure bericht woensdag immers dat voorzitter Bruno Venanzi zondag enkele geïnteresseerde Russische investeerders bij zich in de tribune had zitten.

De groep zakenlui zou “bijzonder onaangenaam verrast zijn” door wat zich voor hun ogen afspeelde. De met 0-3-verloren Waalse derby moest zondag immers stilgelegd worden door scheidsrechter Nicolas Laforge doordat er onophoudelijk rookbommen het veld op werden gegooid. Uiteindelijk werd zelfs het veld bestormd door zo’n tweehonderd fans, waarop de wedstrijd moest worden gestaakt. Een schandalige vertoning.

Bijzonder pijnlijk voor voorzitter Venanzi, die dringend op zoek is naar nieuwe investeerders voor de voetbalclub. Dat de Russen effectief al in het stadion zaten, was beslist een teken dat zij op zijn minst interesse hadden te investeren, maar de vraag is of dat ze na de wantoestanden van zondag nog wel zullen aandurven. Venanzi had eerder al aangekondigd dat hij tegen Nieuwjaar een kapitaalsverhoging wil doorvoeren en daarvoor meerdere aanbiedingen gekregen heeft.