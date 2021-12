Fietser merkt rook op aan appartement en belt hulpdiensten, bewoner (61) overleeft brand niet

In de Spaarzaamheidsstraat in Oostende is woensdagmorgen een dodelijk slachtoffer gevallen bij een brand. De hulpdiensten probeerden de 61-jarige man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam uiteindelijk te laat. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht.

Heel wat verschillende brandweerkorpsen werden even na 6 uur naar het appartementsgebouw in de Spaarzaamheidsstraat in Oostende opgeroepen. Het was een fietser die passeerde die rook uit het appartement op de eerste verdieping zag komen. De pompiers gingen de vlammen te lijf. Maar ze vonden helaas ook een zwaargewond slachtoffer. Het zou gaan om de 61-jarige bewoner van de flat. “We hebben nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam helaas te laat”, klinkt het bij de brandweer.

De andere bewoners van het appartementsgebouw bleven wel ongedeerd. Zij moesten wel buiten wachten. “Er zijn hier tien appartementen”, zegt een bewoonster. “En we zorgen allemaal een beetje voor elkaar. Het raakt ons allemaal wat hier precies is gebeurd. De buurman had zijn problemen, maar dit is verschrikkelijk.”

De andere appartementen liepen geen schade op. En de schade aan het appartement in kwestie zou zich ook beperken tot de ruimte waar het slachtoffer zich bevond. “De politie is nu de nodige onderzoeken aan het doen”, zegt Kurt Claeys, die als waarnemend burgemeester verwittigd werd. “De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. Maar daar is men volop mee bezig.”

De politie was nog een hele tijd bezig in en rond het appartementsgebouw. Het vuur ontstond ter hoogte van het bed van het slachtoffer. Dat staat als stille getuige buiten aan het gebouw. Wellicht stelt het parket ook een branddeskundige aan om de brand te onderzoeken.