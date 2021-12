Japanse miljardair in Russische raket naar ruimtestation ISS gelanceerd: “Ik wil mijn indrukken delen op Youtube”

Een Russische Soejoezraket met een Japanse miljardair aan boord is woensdag vertrokken naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) vanop de Kosmodroom van Bajkonoer, de lanceerbasis in Kazachstan. De ruimtereis luidt de terugkeer in van het Russische ruimtetoerisme.

Yusaku Maezawa (46), die een fortuin maakte met online mode, steeg samen met zijn assistent Yozo Hirano en de Russische kosmonaut Aleksandr Misoerkin op om 8.38 uur. De twee Japanse toeristen zullen twaalf dagen lang verblijven in het Russische gedeelte van het ruimtestation.

“Ik ben erg geïnteresseerd in hoe het is om in de ruimte te zijn. Dus ben ik van plan om er persoonlijk achter te komen en mijn indrukken met de wereld te delen op mijn YouTube-kanaal”, zei de Japanner eerder dit jaar, volgens het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos. De Japanner startte in juni een opleiding van ongeveer drie maanden.

Space Adventures, een Amerikaanse bedrijf gespecialiseerd in ruimtetoerisme, beklemtoonde in mei, toen de reis werd aangekondigd, dat voor het eerst twee ruimtetoeristen tegelijk een trip met hetzelfde ruimteschip maken. Het bedrijf werkt met Roscosmos samen sinds de vlucht van de eerste ruimtetoerist, de Amerikaan Dennis Tito, in 2001. Tot nu toe hebben zeven ruimtetoeristen het ruimtestation bezocht en zelf hun vlucht betaald. Yusaku Maezawa wordt de achtste en de eerste uit Japan. De laatste ruimtetoerist die Rusland de ruimte in stuurde, was de Canadese miljardair Guy Laliberté in 2009.