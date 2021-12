Club Brugge houdt ruim 33 miljoen over aan Champions League, maar bij Ajax zitten ze al aan meer dan het dubbele

Het Europese seizoen van Club Brugge zit erop na de 4-1-nederlaag tegen PSG. Blauw-zwart houdt ruim 33 miljoen euro over aan zijn Champions League-campagne. Dat is echter nog niet eens de helft van de inkomsten waarvan Nederlands kampioen Ajax zich nu al verzekerd heeft.

Club Brugge was voor de groepsfase begon al verzekerd van een startpremie van 15,64 miljoen euro. Op basis van zijn resultaten in die groepsfase casht het nog eens 3,73 miljoen euro aan premies: 2,8 miljoen voor de zege in Leipzig, 930.000 euro voor het gelijkspel tegen PSG. De UEFA-coëfficiëntenbonus levert Club Brugge zo’n 8 miljoen euro op, terwijl een combinatie van tv-rechten en ticketverkoop voor nog eens zo’n 6 miljoen extra zorgt.

Dat is flink wat extra cash, maar staat nog steeds in schril contrast met wat de Nederlandse kampioen Ajax tot dusver al opstrijkt. De Amsterdammers zitten al bijna aan 70 miljoen euro inkomsten uit de Champions League.

Waar dat verschil vandaan komt? Door hun achttien op achttien in de poulefase krijgt Ajax liefst 16,8 miljoen euro aan winstpremies. Daar komt nog eens 9,6 miljoen euro extra bovenop als bonus voor de kwalificaties voor de achtste finales. De UEFA-coëfficiëntenbonus ten slotte, die teams beloont voor Europese prestaties in het verleden, bedraagt voor Ajax liefst 20 miljoen euro. De combinatie van die drie zorgt voor een verschil van 34,67 miljoen euro met Club Brugge.