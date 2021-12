Helikopter stort neer in India met chef Defensie aan boord: onderzoek geopend

Een helikopter met de Indiase chef Defensie aan boord, generaal Bipin Rawat, is woensdag neergestort in Tamil Nadu, de deelstaat in de zuidoostelijke uithoek van het land. Dat maakte de luchtmacht bekend. Er zouden zeker drie doden gevallen zijn.

“Een Russische helikopter Mi-17V5 van de IAF (Indian Air Force), met aan boord de chef Defensie, generaal Bipin Rawat, had vandaag een ongeval in de buurt van Coonoor, in Tamil Nadu”, schreef de Indiase luchtmacht op Twitter. “Er is een onderzoek geopend om de oorzaak van het ongeval na te gaan.”

Generaal Rawat en zijn echtgenote waren aan boord van het toestel, samen met andere officieren. Ze waren op weg naar een opleidingscentrum voor legerofficieren, verklaarde een hoge legerofficier.

“Er zijn drie of vier gewonden op de plaats van het ongeval, maar we kennen de identiteit van de overledenen niet”, zei een verantwoordelijke van de brandweer van Coonoor. “Sommige gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.” Een twintigtal brandweervoertuigen zouden ter plaatse zijn.

Video’s op Indiase nieuwszenders tonen het wrak van het brandende toestel op de plaats van het ongeval. Het gaat om een dicht bebost gebied, in het district Nilgiris, vlakbij de bestemming van het toestel. Lokale media berichten dat de helikopter woensdagmiddag opgestegen was vanop de luchtmachtbasis van Sulur.

Generaal Bipin Rawat (63), die aanzien wordt als een getrouwe van premier Narendra Modi, is de eerste chef Defensie van India. De regering creëerde de functie in 2019.