Priske gaat roteren in overbodige Europa League-afsluiter van Antwerp: “We zullen geen risico nemen met Radja”

Voor Antwerp staat er donderdag in de laatste match van de Europa League-groepsfase tegen Olympiacos niets meer op het spel. En dus is coach Brian Priske van plan wijzigingen door te voeren in zijn elftal. “We moeten enkele jongens tegen zichzelf beschermen”, blikte de Deen woensdagochtend vooruit.

Met een 2 op 15 kan Antwerp niet meer Europees overwinteren. Toch verwacht Priske een gemotiveerde ploeg aan de aftrap. “Dit blijft een Europese match, tegen een goeie ploeg, die belangrijk is voor de Belgische coëfficiënt. Voor een vol huis willen we deze campagne met een positieve noot afsluiten.”

© BELGA

Priske kan morgenavond niet rekenen op Seck en Haroun, die niet op de Europese lijst staan. Daarnaast zal de Antwerp-coach nog meer spelers rust gunnen. “Ik ga wat veranderingen doorvoeren”, bevestigde Priske. “We moeten enkele jongens tegen zichzelf beschermen. Zo zullen we geen risico nemen met Nainggolan (die tegen Beerschot niet op volle kracht kon aantreden, red.).”

In de competitie hield Antwerp vier keer de nul in zijn laatste vijf wedstrijden. In Europa lukte dat de Great Old nog niet. “Onze defensieve organisatie staat meer en meer op punt. De laatste anderhalve maand gaven we weinig kansen weg, zowel in België als in Europa. De nul houden is belangrijk om die eerste Europa League-zege te pakken, maar het is geen doel op zich”, besloot Priske.

Geen verrassing op training

Meteen na de persconferentie betrad de Great Old het trainingsveld met 21 veldspelers en 3 keepers. Daarbij waren geen verrassingen. Nainggolan traint gewoon mee. Ook Haroun, Seck en De Pauw - die nochtans niet op de Europese lijst staan - tekenden present. Buta, Miyoshi, Nsimba en Coopman blijven out.