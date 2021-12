Volgens de top van Engie heeft het geen zin meer om de discussie over de kernuitstap te blijven voeren (foto: kerncentrales Doel) — © blg, jimmy kets

De top van Engie maakt in een brief aan premier Alexander De Croo zeer duidelijk dat er geen alternatief meer is voor de volledige sluiting van de Belgische kerncentrales. Dat meldt De Standaard.