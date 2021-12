Zlatko Dalic blijft bondscoach van WK-finalist Kroatië

Dalic (55) , een voormalig middenvelder, traint zijn land sinds oktober 2017. Een jaar later leidde hij Kroatië naar een onverhoopte finaleplaats op het WK in Rusland. Daarin was Frankrijk met 4-2 te sterk.

Het EK van afgelopen zomer eindigde voor de Kroaten in de achtste finales na verlies in de verlengingen tegen Spanje (3-5).

Met 23 op 30 sloot Kroatië vorige maand zijn kwalificatiepoule voor het WK 2022 als winnaar af voor Rusland (22 punten).