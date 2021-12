Opnieuw lichaam aangetroffen aan Poolse grens met Wit-Rusland

Het lichaam van de man, een rugzak en een Nigeriaans paspoort werden dinsdag aangetroffen in een bos nabij Olchowka, ongeveer negen kilometer van de Pools-Wit-Russische grens. De identiteit van het slachtoffer is nog niet volledig opgehelderd, aangezien het nog onduidelijk is of het Nigeriaanse paspoort effectief aan hem toebehoorde.

In het grensgebied zijn de voorbije periode al verschillende personen overleden. Al wekenlang proberen duizenden migranten en vluchtelingen vanuit Wit-Rusland via Polen of de Baltische staten de Europese Unie binnen te geraken. De EU beschuldigt de Wit-Russische president Loekasjenko ervan mensen doelbewust uit crisisregio’s naar Minsk over te vliegen en ze dan naar de EU-grenzen door te sturen.

De Poolse grenswachten hebben woensdag gemeld dat er binnen een tijdspanne van 24 uur 51 pogingen zijn geweest tot illegale grensoverschrijding. Volgens een rapport brak een groep van 35 migranten door de grensversterkingen in de buurt van het dorp Czeremsza en rukte enkele meters op naar Pools grondgebied. De Poolse militairen werden verblind met laser- en stroboscooplichten en bekogeld met stenen. De migranten werden gearresteerd en teruggebracht naar de grens.

Woensdagochtend is er ook opnieuw een vlucht opgestegen vanop de luchthaven van Minsk richting de Syrische hoofdstad Damascus. Volgens de Wit-Russische luchthaven waren er zowat 96 mensen aan boord. De voorbije weken werden ook al verschillende migranten teruggevlogen richting Irak.