Vlak voor eigen executie, biecht man plots tweede moord op

Een man die vorige maand in de Amerikaanse staat Mississippi is geëxecuteerd vanwege de moord op zijn vrouw, heeft kort daarvoor een tweede moord opgebiecht. Dat kondigde de officier van justitie John Weddle maandag aan tijdens een persconferentie.

David Neal Cox (50) was ter dood veroordeeld voor de moord op zijn vrouw in 2010. Vlak voor zijn executie op 17 november vertelde David Neal Cox zijn advocaten dat hij ook zijn 40-jarige schoonzus Felicia Cox had vermoord in 2007.

Cox gaf gedetailleerde instructies over waar haar stoffelijk overschot te vinden was. In een persbericht op maandag zei het Office of Capital Post-Conviction Counsel van de staat dat Cox “diepe spijt had en de familie van Felicia Cox niet langer in onzekerheid wilde laten”.

Weddle zei tijdens de persconferentie dat Cox al lange tijd een verdachte is in de verdwijning van Felicia Cox. Haar dochter, Amber Miskelly, was aanwezig bij de persconferentie. Ze was 18 jaar toen haar moeder als vermist werd opgegeven. Ze zweeg terwijl Weddle sprak en veegde enkel haar tranen weg.

David Neal Cox was de eerste gevangene die in negen jaar tijd in Mississippi werd geëxecuteerd.