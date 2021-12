Twintig leden van regerende partij in Bangladesh ter dood veroordeeld na moord op student

Twintig leden van de regerende partij in Bangladesh zijn woensdag ter dood veroordeeld. Ze sloegen twee jaar geleden een universiteitsstudent dood vanwege een post op sociale media, een moord die verontwaardiging uitlokte in heel het land. Openbaar aanklager Hossain Kajal zei dat de rechter van de speciale rechtbank in Dhaka vijf anderen veroordeelde tot levenslang voor de moord.

Het slachtoffer is Abrar Fahad, een student elektrotechniek aan de Universiteit voor Techniek en Technologie van Bangladesh (BUET). Activisten van de Studentenliga van Bangladesh, de studentenafdeling van het regerende Volksliga, sloegen hem dood in een slaapzaal.

Zijn lichaam werd aangetroffen op een trap, een paar uur nadat een groep activisten van de studentenafdeling van de partij hem had uitgenodigd om hem uit te horen over een Facebookpost. Daarin had de jongeman kritiek geuit op een akkoord tussen Bangladesh en buurland India over het delen van water. Het akkoord had de steun van de Volksliga-regering van premier Sheikh Hasina. De activisten gebruikten cricketbats en springtouw om hem te slaan, zei aanklager Hemayet Uddin Khan.

Tweeëntwintig van de 25 beschuldigden waren aanwezig op het proces. Tegen drie anderen loopt een aanhoudingsbevel. Een advocaat van de verdediging, Animul Ghani Titu, kondigde al aan in beroep te gaan.

Na de moord kwamen duizenden studenten van de universiteit op straat om gerechtigheid te eisen. Studenten van andere universiteiten, maar ook politieke activisten en anderen, sloten zich aan bij het protest.