Storck wil bij Genk offensieve instelling behouden, De Condé laat spelers geen keuze: “Ze moeten de coach volgen”

Dinsdag zette hij zijn kribbel onder een contract van onbepaalde duur, vandaag begon Bernd Storck echt aan zijn avontuur als coach van KRC Genk. Zijn eerste opdracht wordt meteen een cruciale: de Europa League-wedstrijd van donderdagavond tegen Rapid Wien. Na zijn eerste training was het tijd voor zijn eerste persbabbel, geflankeerd door Head of Football Dimitri de Condé en speler Théo Bongonda.

LEES OOK. Derde keer, goede keer? Kersvers Genk-coach Bernd Storck was eerder al twee keer in beeld bij de Limburgers

Bernd Storck wil tegen Rapid Wien vol voor de zege gaan. “We gaan niet rekenen, ook al zou een punt al volstaan om door te gaan in de Conference League”, blikte hij vooruit op de wedstrijd van morgen/donderdag. “We willen elke wedstrijd winnen. Ik heb de spelers mijn filosofie uitgelegd, ik weet ook hoeveel kwaliteit er in de groep zit. Ik ga niet alles omgooien, omdat ik me kan vinden in de offensieve instelling die deze ploeg heeft. Alleen wil ik er mijn eigen accenten aan toevoegen. Dat wil zeggen dat we bepaalde dingen gaan wijzigen in onze organisatie. Dat hebben we ook al op training uitgeprobeerd en ik dat liep meteen vrij goed, vond ik. Ik ben een leraar”, aldus de Duitser. “Ik neem de spelers bij de hand en vertel iedereen persoonlijk wat ik van hem verwacht. Mijn principes zijn duidelijk voor iedereen.”

Wandelen strikt verboden

Eén van de dada’s van Storck heet ‘dynamiek’. “Ik wil niemand zien wandelen”, klonk het stellig. “Ik wil dat spelers heel veel mogelijkheden hebben aan de bal. Die heb je niet wanneer je ploegmaats stilstaan. Verder hecht ik inderdaad veel belang aan discipline, ook naast het veld. Het voetbalveld is een spiegel van het dagelijks leven: wie naast het veld geen discipline heeft, kan dat op het veld ook niet hebben. Er is weinig tijd om dingen te veranderen, daarom wilde ik ook zo snel mogelijk aan de slag. Ik wilde meteen mijn basisprincipes overbrengen. Dat zag je tijdens een oefening op de eerste training. Ik verplichtte spelers om in twee tijden te spelen en de naam van hun ploegmaat te roepen. Omdat ik meer communicatie wil, spelers moeten mekaar veel beter sturen. En moeten niet elke bal vol risico in één tijd doorgeven. Ik wil meer organisatie en stabiliteit, het is duidelijk dat de ploeg tot nu toe te veel tegengoals slikte.”

© BELGA

Storck was alvast opgetogen op de eerste indruk, die zijn spelers hem op training gaven. “Ik kreeg de bevestiging dat hier erg veel kwaliteit rondloopt. Misschien is dit wel de meeste kwaliteit, die ik ooit in een kern gehad heb. Dat geeft perspectieven. Ik ben een coach, die zijn ploeg wil zien aanvallen. Ook met Moeskroen en Cercle speelden we geen degradatievoetbal. Daarom kijk ik ernaar uit om met deze spelers aan de slag te gaan.”

© BELGA

Dimitri de Condé: “Spelers hebben geen keuze, ze moeten coach volgen“

Ook Head of Football Dimitri de Condé gaf meer uitleg bij de keuze van KRC Genk voor Bernd Storck. “Ik heb in het verleden al een heel lang en goed gesprek gehad met Bernd Storck. Het was vrij indrukwekkend hoe hij toen bij Moeskroen mét aanvallend voetbal voor een ommekeer had gezorgd. We weten ook dat hij dingen op heel korte termijn kan veranderen. Door omstandigheden hebben we destijds een andere keuze gemaakt, nu waren we er vrij snel uit dat we voor Storck moesten kiezen.”

Bernd Storck is zowat de tegenpool van John van den Brom. Het is een bewuste keuze om in tijden van sportieve crisis het roer helemaal om te gooien, aldus de Condé. Op de vraag of deze - vaak mentaal broze - spelersgroep op de juiste manier kan omgaan met een hardere hand, was het antwoord van het ‘Head of Football’ duidelijk. “De spelers hebben geen keuze. Ze zullen de trainer moeten volgen. Wie niet volgt, gaat eruit. Er is maar één belang en dat is het belang van de club. Wij willen winnen, ten koste van, alles. Die instelling wil ik van iedereen zien.”

© Dick Demey

Bongonda: “Eerste indruk Storck is positief”

Naast Bernd Storck opgetrommeld voor de persconferentie: Théo Bongonda. De Genkse vleugelspits gaf zijn eerste indruk over de komst van de Duitse trainer. “Tot dusver is het allemaal heel positief. Hij heeft ons zijn filosofie uitgelegd en mij gevraagd hoe ik graag speel. Dat hij de reputatie heeft een strenge coach te zijn? In elke groep heb je discipline nodig. Ik vond dat hier niet het probleem. We hebben in de eerste plaats overwinningen nodig. Als een gedisciplineerde aanpak daarbij helpt, zoveel te beter.”

© Dick Demey