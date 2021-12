28-jarige voor rechter nadat hij seksueel getinte gesprekken voert met 194 minderjarige meisjes

“Een etterbuil die openbarstte”, noemt de advocaat van een nu 18-jarig meisje het. Wanneer zijn cliënte in 2019 met donkere gedachten kampt, komt aan het licht dat de oorzaak daarvan bij de 28-jarige K.D. uit Kortrijk ligt.

De man had het meisje in 2015, toen was ze amper 13 jaar, gecontacteerd. Dat gesprek hield op, tot het meisje hem in 2019 opnieuw contacteerde. Ze had 100 euro nodig om zo mee op schoolreis te kunnen gaan. Geen probleem voor D., maar in ruil wilde hij een naaktfoto.

Daar ging het meisje op in, maar het hield daarbij niet op. Als ze niet met hem naar bed ging, zou hij de foto naar al haar klasgenoten sturen.

Toen een vriendin van haar mama zag dat er iets scheelde, kreeg de politie K.D. in het vizier. Na verder onderzoek bleek de man maar liefst 194 minderjarige meisjes te hebben gecontacteerd via Messenger. “Nog eens 27 werden niet geïdentificeerd”, aldus de openbaar aanklager. “Een groot probleem en telkens was er een duidelijk patroon. Hij bedankt om vrienden te worden, liegt over zijn leeftijd, waarna de gesprekken vaak de seksuele weg opgaan en hij hen aanzette tot ontucht.”

Kluizenaarsbestaan

Ernstige feiten, vindt de aanklager, zeker aangezien de man er eerder al voor veroordeeld werd. Ze vroeg dan ook een celstraf van 18 maanden en een boete van 10.000 euro, beide met probatie-uitstel. Het slachtoffer dat gechanteerd werd met de naaktfoto vroeg een schadevergoeding van 7.500 euro, haar moeder 1.250 euro. Een ander meisje vroeg 2.500 euro morele schadevergoeding.

De man gaf zijn fouten toe en vertelde nu beter begeleid te zijn voor zijn autismespectrumstoornis. Die lag aan de oorzaak van zijn misdrijf. Hij leefde een kluizenaarsbestaan omdat hij door zijn beperking geen contact kon leggen. Daarom deed hij dat maar online. Een afdoende uitleg? De rechter beslist op 5 januari.